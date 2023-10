Cet évènement est passé Exposition temporaire « Dans l’oeil d’Albert Londres » île Royale Cayenne Catégorie d’Évènement: Cayenne Exposition temporaire « Dans l’oeil d’Albert Londres » île Royale Cayenne, 13 mai 2023, Cayenne. Exposition temporaire « Dans l’oeil d’Albert Londres » Samedi 13 mai, 09h30 île Royale entrée libre sans réservation Pour débuter cette année que l’association a souhaité placer sous le signe d’Albert Londres, sa vie, son oeuvre, ses combats, nous proposerons pour la première fois au public une exposition intitulée « Dans l’oeil d’Albert Londres », adaptée de l’exposition « Albert Londres et l’image » (Bayeux, 2022).

L’exposition sera visible au quartier disciplinaire de l’île Royale durant tout le week-end du 13 et 14 mai. île Royale 97300 Cayenne 97300 Guyane accès en bateau (réservations séparées de notre programme culturel) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

