Parcours botanique de l’Ile Olive Ile Olive Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Nogent-sur-Seine

Parcours botanique de l’Ile Olive Ile Olive, 2 juin 2023, Nogent-sur-Seine. Parcours botanique de l’Ile Olive 2 – 4 juin Ile Olive Accès libre avec panneaux pédagogiques Ile Olive Rue des Petites Écluses, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03 25 39 42 00 http://www.ville-nogent-sur-seine.fr Agréable parc boisé entouré d’eau, l’île Olive offre un espace de promenade et de détente «nature» d’un demi-hectare à proximité du centre-ville. Accessible depuis une étroite passerelle au dessus des flots ou à l’autre extrêmité depuis une écluse toujours en fonctionnement, l’île Olive est le poumon vert des Nogentais. Ancienne île de la Seine, elle tient sa forme actuelle par la construction en 1841 d’une nouvelle écluse. En 1917, léguée par la veuve d’un ancien Maire de la commune, le Docteur Olive, elle devient propriété de la Ville de Nogent-sur-Seine. Un mode de gestion adapté et de petits aménagements permettent d’y retrouver plusieurs ambiances : espace naturel boisé, zone de parc, espace de jeux pour enfants, prairies. Un parcours botanique vous accueille et vous accompagne le long des sentiers avec une vingtaine de panneaux descriptifs des essences de l’île. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©Ludovic Chanzy

Détails Catégories d’évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Lieu Ile Olive Adresse Rue des Petites Écluses, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est Ville Nogent-sur-Seine Departement Aube Lieu Ville Ile Olive Nogent-sur-Seine

Ile Olive Nogent-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-seine/

Parcours botanique de l’Ile Olive Ile Olive 2023-06-02 was last modified: by Parcours botanique de l’Ile Olive Ile Olive Ile Olive 2 juin 2023 Ile Olive Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Nogent-sur-Seine Aube