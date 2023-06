Portes ouvertes à l’île Nouvelle Ile Nouvelle Blaye, 23 avril 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Des journées exceptionnelles sont organisées ce printemps pour (re)découvrir l’île Nouvelle.

Une visite de l’ile avec des guides naturalistes sera proposée.

Européennes du Patrimoine vous seront également proposés.

Réservations obligatoires.

Programme sortie et soirée du samedi 29 juillet:

• Visite libre de l’ile : un guide nature du Département sera présent pour répondre à vos questions.

• Découverte de la faune nocturne en vidéos avec la LPO Ligue de la Protection des oiseaux

• Concert « Nocturnes » de la Compagnie des Musiques Télescopiques, voyage sonore entre les vibrations des instruments et celles de la nature. Pour ce concert inspiré des musiques du monde et du jazz, vous serez équipé d’un casque permepermettant un voyage sonore entre les vibrations des instruments et celles de la nature.

Deux départs prévus de la halte nautique de Blaye à 17h et 17h30..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 23:00:00. .

Ile Nouvelle

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exceptional days are being organized this spring to (re)discover Ile Nouvelle.

A tour of the island with naturalist guides will be offered.

European Heritage Days will also be offered.

Reservations required.

Outing and evening program for Saturday July 29:

self-guided tour of the island: a nature guide from the Département will be on hand to answer your questions.

video discovery of nocturnal fauna with the LPO Ligue de la Protection des Oiseaux (League for the Protection of Birds)

nocturnes » concert by the Compagnie des Musiques Télescopiques, a sonic journey between the vibrations of instruments and those of nature. For this concert inspired by world music and jazz, you’ll be equipped with headphones that allow you to take a sonic journey between the vibrations of instruments and those of nature.

Two departures from the Blaye nautical stop at 5pm and 5:30pm.

Esta primavera se organizan jornadas excepcionales para (re)descubrir Ile Nouvelle.

Se ofrecerá un recorrido por la isla con guías de naturaleza.

También se ofrecerán Jornadas Europeas del Patrimonio.

Imprescindible reservar.

Programa de salidas y veladas para el sábado 29 de julio:

visita autoguiada de la isla: un guía naturalista del Departamento responderá a sus preguntas.

descubrimiento de la fauna nocturna en vídeo con la LPO (Liga de Protección de las Aves)

concierto « Nocturnes » de la Compagnie des Musiques Télescopiques, un viaje sonoro entre las vibraciones de los instrumentos y las de la naturaleza. Para este concierto inspirado en las músicas del mundo y el jazz, llevará unos auriculares que le permitirán realizar un viaje sonoro entre las vibraciones de los instrumentos y las de la naturaleza.

Dos salidas desde la parada de Blaye a las 17:00 y 17:30 h.

In diesem Frühjahr werden außergewöhnliche Tage organisiert, um die Île Nouvelle (wieder) zu entdecken.

Es wird eine Besichtigung der Insel mit Naturführern angeboten.

Außerdem werden Ihnen europäische Tage des Kulturerbes angeboten.

Reservierungen sind erforderlich.

Programm Ausflug und Abendveranstaltung am Samstag, 29. Juli:

? freie Besichtigung der Insel: Ein Naturführer des Departements wird anwesend sein, um Ihre Fragen zu beantworten.

entdeckung der nächtlichen Fauna in Videos mit der LPO Ligue de la Protection des oiseaux (Vogelschutzliga)

? das Konzert « Nocturnes » der Compagnie des Musiques Télescopiques, eine Klangreise zwischen den Vibrationen der Instrumente und denen der Natur. Für dieses von Weltmusik und Jazz inspirierte Konzert werden Sie mit Kopfhörern ausgestattet, die eine Klangreise zwischen den Vibrationen der Instrumente und denen der Natur ermöglichen.

Zwei Abfahrten vom Wassersportzentrum Blaye um 17 Uhr und 17.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Blaye