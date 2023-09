ATELIER DE FABRICATION DE PAIN CYPRIEN Ile MoulinSart Fillé, 20 septembre 2023, Fillé.

Fillé,Sarthe

En famille ou entre amis, pour les petits et les grands, venez fabriquer votre pain avec la farine du moulin! L’atelier comprend la fabrication du pain et la visite guidée du Moulin Cyprien..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 16:30:00. EUR.

Ile MoulinSart Rue du Canal

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire



With family or friends, young and old, come and make your own bread with flour from the mill! The workshop includes bread-making and a guided tour of the Cyprien Mill.

En familia o con amigos, jóvenes y mayores, ¡vengan a hacer su propio pan con harina del molino! El taller incluye la elaboración del pan y una visita guiada al molino Cyprien.

Mit der Familie oder mit Freunden, für Groß und Klein: Stellen Sie Ihr eigenes Brot mit Mehl aus der Mühle her! Der Workshop umfasst die Herstellung von Brot und eine Führung durch die Moulin Cyprien.

Mise à jour le 2023-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire