ESCAPE GAME Ile MoulinSart Fillé, 13 juillet 2023, Fillé.

Fillé,Sarthe

Devenez un meunier au XVIIème siècle venu aider le meunier, assommé, à livrer sa farine. Pour cela vous devrez résoudre des énigmes et comprendre le fonctionnement du moulin … Mais attention, vous n’avez que 45 minutes ! Les engrenages, les courroies et machines du moulin offrent une ambiance des.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 16:00:00. EUR.

Ile MoulinSart Rue du Canal

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire



Become a miller in the 17th century to help the stunned miller deliver his flour. To do this, you’ll have to solve a series of riddles and understand how the mill works… But be careful, you’ve only got 45 minutes! The mill’s gears, belts and machinery provide a fascinating backdrop to the story

Conviértete en un molinero del siglo XVII que ha venido a ayudar al aturdido molinero a entregar su harina. Para ello, tendrás que resolver una serie de acertijos y entender cómo funciona el molino… Pero cuidado, ¡sólo tienes 45 minutos! Los engranajes, correas y máquinas del molino ofrecen una atmósfera de antaño

Werden Sie ein Müller im 17. Jahrhundert, der gekommen ist, um dem betäubten Müller zu helfen, sein Mehl abzuliefern. Dazu müssen Sie Rätsel lösen und die Funktionsweise der Mühle verstehen … Aber Vorsicht: Sie haben nur 45 Minuten Zeit! Die Zahnräder, Riemen und Maschinen der Mühle bieten eine Atmosphäre wie aus dem Bilderbuch

Mise à jour le 2023-07-06 par eSPRIT Pays de la Loire