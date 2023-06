ATELIER HERBIER FANTASTIQUE Ile MoulinSart Fillé, 7 juillet 2023, Fillé.

Fillé,Sarthe

Après l’écoute d’un conte, les enfants ont une mission : comme le héros de celui-ci, ils doivent partir à la recherche de plantes sur l’île. Avec leurs trouvailles, ils sont invités à créer leur propre herbier, très coloré, qu’ils pourront ramener chez eux..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 16:30:00. EUR.

Ile MoulinSart Rue du Canal

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire



After listening to a story, children are given a mission: like the hero of the tale, they must go in search of plants on the island. With their findings, they are invited to create their own colorful herbarium to take home.

Tras escuchar una historia, los niños reciben una misión: como el héroe del cuento, tienen que ir a buscar plantas a la isla. Con sus hallazgos, se les invita a crear su propio herbario de colores para llevárselo a casa.

Nachdem die Kinder ein Märchen gehört haben, bekommen sie eine Aufgabe: Wie der Held des Märchens müssen sie sich auf der Insel auf die Suche nach Pflanzen machen. Mit ihren Funden sollen sie ein eigenes, farbenfrohes Herbarium anlegen, das sie mit nach Hause nehmen können.

Mise à jour le 2023-06-25 par eSPRIT Pays de la Loire