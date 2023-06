ATELIER DESSINE AVEC DES CISEAUX À LA MANIÈRE DE MATISSE Ile MoulinSart Fillé, 21 juin 2023, Fillé.

Fillé,Sarthe

A la manière du grand Henri Matisse ou de l’artiste Lucie Albon qui jouent de leurs ciseaux pour créer des illustrations, les enfants expérimentent les formes en papiers colorés pour imaginer d’audacieux découpages..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 16:00:00. EUR.

Ile MoulinSart Rue du Canal

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire



Like the great Henri Matisse or artist Lucie Albon, who used their scissors to create illustrations, children experiment with colored paper shapes to imagine daring cut-outs.

Al igual que el gran Henri Matisse y la artista Lucie Albon utilizaron sus tijeras para crear ilustraciones, los niños pueden experimentar con formas de papel de colores para crear atrevidos recortables.

Nach dem Vorbild des großen Henri Matisse oder der Künstlerin Lucie Albon, die mit ihrer Schere spielten, um Illustrationen zu schaffen, experimentieren die Kinder mit Formen aus farbigem Papier, um sich kühne Scherenschnitte auszudenken.

Mise à jour le 2023-05-30 par eSPRIT Pays de la Loire