Ile Molene en bateau

Ile Molene en bateau, 9 juillet 2022, . Ile Molene en bateau

2022-07-09 – 2022-07-09 C’est la première île de France métropolitaine à disparaître. Seuls subsisteront les îlots rocheux lorsque les formations quaternaires déposées depuis 120 000 ans auront disparu. C’est la première île de France métropolitaine à disparaître. Seuls subsisteront les îlots rocheux lorsque les formations quaternaires déposées depuis 120 000 ans auront disparu. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville