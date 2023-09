A la recherche du trésor d’Halloween Ile Marie Vierzon, 25 octobre 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Parcours énigmes pour enfant de plus de 4 ans accompagné. Venez déguisés.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

Ile Marie

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Enigma course for accompanied children over 4. Come in disguise

Recorrido Enigma para niños acompañados a partir de 4 años. Ven disfrazado

Rätselparcours für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung. Kommen Sie verkleidet

Mise à jour le 2023-09-21 par OT VIERZON