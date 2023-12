Saperlipopette, que de fantaisies à l’Ile Grande Ile Grande Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

fin : 2024-08-09 23:30:00 . Vivez au cœur de l’Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : « l’ilien Rothschild », « Jean Bart le Corsaire », ou le « sombre l’Ankou »… Ce bout terre regorge d’histoires insoupçonnées !!

Prévoir des chaussures confortables et vêtements adaptés à la météo. Fin des réservation par mail 48h avant la sortie. .

Ile Grande

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

