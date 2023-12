Pêche aux couteaux…c’est le pied ! Ile Grande Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 11:00:00

fin : 2024-10-19 14:00:00 . Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux, fourches, nous vous dévoilerons les secrets de la pêche au trou.

Prévoir Seau, bottes, Kway, un outil de pêche suffit :une bonne vieille cuillère à soupe de grand mère « solide ».

Fin des réservation par mail 48h avant la sortie. .

Ile Grande

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

