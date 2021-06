Île Feydeau : Cour ovale – Immeuble remarquable Cour Ovale – Ile Feydeau, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Nantes.

2021-07-12 Ouvert au public du 3 juillet au 12 septembre 2021 :tous les jours de 10h à 19h+ visites commentées de 20 min. en compagnie d’un guide-conférencier : tous les jours à 11h, 12h, 15h, 16h, 17h, 18h

Île Feydeau : Cour ovale Deux immeubles identiques donnent sur une cour commune rectangulaire dite “Cour Ovale” en raison des pans coupés qui encadrent les fenêtres des côtés les plus petits. L’ensemble, habituellement non accessible au public, offre un bel exemple de l’époque de la construction de l’île, classé au titre des Monuments Historiques depuis 1984. Si cet endroit porte le nom d’île Feydeau, c’est que c’était autrefois une île entourée par la Loire et l’Erdre. Aménagée à partir des années 1720, elle cesse d’être une île lors des comblements du fleuve mais son ancien état apparaît encore clairement et le nom d’ « île » lui a été conservé dans l’usage courant. Parmi les constructeurs des immeubles, on trouve une majorité de négociants et d’armateurs, mais aussi des architectes, des entrepreneurs, etc., la particularité étant qu’il ne s’agit pas d’hôtels particuliers mais d’immeubles locatifs. Les habitants s’y répartissent en fonction de leur origine sociale : les plus aisés possèdent les appartements les plus vastes dans les étages principaux (souvent au premier étage dit « étage noble »), les plus modestes sous les combles tandis que les autres se partagent les deuxième et troisième niveaux. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Cour Ovale – Ile Feydeau 11 Rue Kervégan Centre-ville Nantes