Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts Nantes,île Feydeau, 19 septembre 2021, Nantes.

Nantes, île Feydeau, le dimanche 19 septembre à 11:00

1 Hall 1 Artiste – Concerts ————————— ### **Concerts** _Durée de chaque concert : environ 30 minutes._ 11:00 Cour Ovale – Chœur d’hommes Vox Atlantis 11:30 Cour Carrée – Chœur de Femmes NOTA BENE 13:00 Cour Carrée – Ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes 13:30 Cour Ovale – Ensemble de cors du Conservatoire de Nantes 14:30 Cour Carrée – Chœur d’hommes Vox Atlantis 15:00 Cour Ovale – Ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes 15:30 Cour Carrée – Ensemble de cors du Conservatoire de Nantes 16:00 Cour Ovale – Chœur de Femmes NOTA BENE 17:00 Cour Ovale – Ensemble Aperto ! _Cour Carrée de l’Hôtel de La Villestreux – 03 place de la Petite Hollande_ _Cour Ovale – 09 & 09 bis quai Turenne ou 11 rue Kervégan_ ### **Moments musicaux** Tout au long de la journée retrouvez des petits ensembles de cors, violoncelles ou instruments anciens (traverso & clavecin) dans les cours anciennes de l’île Feydeau, dont celle du Temple du Goût. Vous pourrez les découvrir au hasard de vos visites et rencontres. ### **Les artistes par ordre d’apparition en concert** **Chœur d’hommes Vox Atlantis** _Créé en 1996, le chœur d’hommes nantais Vox Atlantis regroupe aujourd’hui une douzaine de choristes._ Les choristes sont avant tout motivés par la joie de se retrouver et de faire partager leur passion des chants harmonisés pour chœurs d’hommes. La plupart des chants sont à 3 ou 4 voix. Le répertoire est très varié. La direction est assurée par Marie-Annick Demont depuis 2015. Programme * Salve Regina des bergers du Rouergue, harm. Moines d’Estaing * Fleurs des champs, Jacques Ibert (1890 -1962) sur un poème de M.Veber (1876-1965) * Cantate Domino, Johann Crüger (1598-1662) * Da pacem Domine, Gounod * La cortigiana, extrait des balletti, Giovanni Giacomo Gastoldi (1555-1622) * La Montanara, Alpes Italiennes, Toni Ortelli (1904-2000) * Hegoak, chant basque, J.A.Artze-Mikel Laboa harm. J.O.Maris * La cigale et la fourmi, V. Rousseaux – Jean de la Fontaine 11:00 Cour Ovale 14:30 Cour Carrée **Choeur de Femmes NOTA BENE** _Le Chœur de Femmes NOTA BENE naît en 1987 sous l’impulsion et la direction de Jean- Martial Fouilloux, au sein de l’Amicale Laïque du Grand-Carcouët._ Pourquoi que des femmes ? La réponse est simple… parce que trop peu d’hommes se sont présentés lors des débuts de la chorale. La décision a donc été prise de donner à notre chœur une identité féminine et jusqu’à présent ce choix n’a jamais été remis en cause. En 2004, nourri de chants sacrés, classiques, contemporains, de jazz, comédies musicales et de chants du monde, le choeur doit se donner un nouveau chef. Dominique Chauvet prend donc la relève. Animé de la même curiosité que son prédécesseur, il nous aide à poursuivre notre voyage musical. Avec lui, nous perfectionnons notre savoir initial sur la voix et le rythme. Ses arrangements pour voix de femmes nous permettent d’aborder des œuvres pour voix mixtes. En 2014, Dominique Chauvet nous quitte. Nous devons à nouveau solliciter un chef… C’est une « cheffe » que nous recrutons : Nelly Abran. La musique est pour elle aussi une nécessité ! Nous faisons donc confiance à cette jeune femme et entamons une nouvelle période musicale. Exigeante, perfectionniste, elle est dans la lignée de ses prédécesseurs. Notre voyage musical s’exprime à travers diverses manifestations. Programme * your shining eyes (Thomas Bateson) * Canto de Candomble (Eduardo Lopes) * Ave verum (Mozart) * Due Pupile (Mozart) * Lucie Care (Mozart) * Dobro noc * Zingarelle (Verdi) 11:30 Cour Carrée 16:00 Cour Ovale **Ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes** François Girard présente l’Ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes à travers deux interventions en grand effectif dans les cours carrée et ovale ainsi que plusieurs prestations en petite formation dans les autres cours dont le Temple du Goût. Programme en concert : Œuvre emblématique du répertoire pour ensemble de violoncelles, la première Bachianas brasileiras de Villa-Lobos mélange rythmes brésiliens et hommage à Bach. Elle sera accompagnée de transcriptions d’œuvres célèbres de Schubert, Grieg et Piazzolla 13:00 Cour Carrée 15:00 Cour Ovale Programme des moments musicaux : En solo ou en duo, les violoncellistes du Conservatoire présenteront de manière impromptue des extraits des Suites de Bach pour violoncelle et des Sonates de Barrière et Boccherini, ainsi quelques œuvres plus récentes des compositeurs Benjamin Britten ou George Crumb. **Ensemble de cors du Conservatoire de Nantes** David Kumer présente l’Ensemble de cors du Conservatoire de Nantes à travers deux interventions en grand effectif dans les cours Ovale et carrée ainsi que plusieurs prestations en petite formation dans les autres cours dont le Temple du Goût. Un programme varié mêlant grands classiques (Haendel, Rossini, Schubert, Peer Gynt de Grieg) et thèmes célèbres de musiques de films. 13:30 Cour Ovale 15:30 Cour Carrée Moments musicaux : Chorals et menuets de J.S. Bach, trios et quatuors de jazz, thèmes célèbres. **Classe de flûtes et de traverso du conservatoire** Gilles de Talhouët présente « Aperto ! », ensemble de flûtes traversières du Conservatoire de Nantes, dans un programme de chansons célèbres : Over the Rainbow, I got Rhythm, Yesterday… ; également un duo de musique baroque (traverso & clavecin) jouant des œuvres françaises composées à l’époque de la conception du programme architectural de l’île Feydeau : Lully, Marin Marais, Couperin… « Aperto ! » : concert à 17h dans la Cour Ovale. Chansons célèbres. Duo traverso & clavecin : moments musicaux tout au long de la journée dans les petites cours de l’Île Feydeau (Temple du Goût, etc.). Œuvres de Lully, Marin Marais, Couperin…

