Forum emploi « les métiers de la transition écologique » Jeudi 14 décembre, 09h00 Ile du Ramier

Toulouse Métropole et ses partenaires (collectivités, entreprises, acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, de l’emploi et de l’entrepreneuriat…) vous propose un Forum des métiers dédié aux métiers de la transition écologique.

Il est ouvert à toutes et à tous, et vise des publics variés : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle, entrepreneurs, porteurs de projets et comprendra plusieurs volets :

Information et sensibilisation à la transition écologique et à l’évolution des métiers

Découverte et témoignages métiers

Présence d’acteurs de la formation

Entrepreneuriat

Un job dating, autour de 6 secteurs d’activité : (la rénovation énergétique des bâtiments et l’éco construction , l’ économie circulaire , la gestion des déchets , les énergies renouvelables , a mobilité durable terre durable – agriculture, alimentation, biodiversité, ressources en eau -)

Cet événement est labellisé Cité de l’Emploi et Ville pour Tous.

La manifestation se déroule au Hall 8 Ile du Ramier allée Fernand Jourdant.

Plus d’information sur** emploi.toulouse-metropole.fr

Ile du Ramier 3 Avenue du Grand Ramier, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T09:00:00+01:00 – 2023-12-14T17:30:00+01:00

