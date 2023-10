La Transtoulousaine, 6e édition Ile du Ramier Toulouse, 15 octobre 2023, Toulouse.

La Transtoulousaine, 6e édition Dimanche 15 octobre, 08h30 Ile du Ramier Participation libre de minimum 2€ (en ligne) et 4€ (sur place)

Choisisir son chemin

Pour le plaisir, pour la santé, pour l’environnement, parcourez un des 7 itinéraires balisés de 5 à 16 km au choix au départ de :

BALMA départ mairie Théâtre de verdure (12 ou 16 km) : « balade entre deux théâtres de verdure »

départ mairie Théâtre de verdure (12 ou 16 km) : « balade entre deux théâtres de verdure » RAMONVILLE départ parc de Mange Pomme (12 km + 3 km en Téléo) : « tête en l’air et pied dans l’eau »

départ parc de Mange Pomme (12 km + 3 km en Téléo) : « tête en l’air et pied dans l’eau » LA RAMEE départ arrêt de bus « La Ramée » (14 km) : « RTT : Ramée-Touch-Toec ! »

départ arrêt de bus « La Ramée » (14 km) : « RTT : Ramée-Touch-Toec ! » COMPANS départ métro Canal du Midi (5 ou 9 km) : « itinéraire pour tous » ou « se la couler verte et

douce »

départ métro Canal du Midi (5 ou 9 km) : « itinéraire pour tous » ou « se la couler verte et douce » TROIS COCUS départ métro Trois Cocus (13 km) : « trois fois surpris »

Points de départ accessibles en transports en commun.

Marcher à son allure

Départ libre entre 8h30 et 10h30 avec carnet de marche et dernières consignes données à chaque accueil de départ.

Cheminement à son rythme, seul, en famille, en petits groupes d’amis, collègues ou toute autre compagnie : les animaux sont admis !

Le thème de l’arbre fera l’objet d’un focus sur chaque parcours. Un « jeu photo » apportera une touche ludique supplémentaire.

L’inscription est vivement conseillée afin d’anticiper l’organisation pratique. Une participation minimale de 2€ est demandée par participant (gratuit pour les enfants) pour une inscription en ligne.

Partager un moment de convivialité

Tous les parcours convergent vers le théâtre de verdure de l’île du Ramier, au pied d’un cèdre majestueux, juste à côté du pont Saint-Michel, pour partager un agréable moment de convivialité.

Restauration, ambiance musicale et animations sur le thème de la marche, de la santé, du bien-être, de la nature et des arbres seront proposées.

Contacts : Deux Pieds Deux Roues et Le Sens de la Marche

Contacts : Deux Pieds Deux Roues et Le Sens de la Marche

Ile du Ramier 3 Avenue du Grand Ramier, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

