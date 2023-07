Balade nature Île du Prieuré Saint-Georges-sur-la-Prée, 20 juillet 2023, Saint-Georges-sur-la-Prée.

Saint-Georges-sur-la-Prée,Cher

Une soirée au coeur de l’île du Prieuré. Prévoir son pique-nique dans le sac..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . 4 EUR.

Île du Prieuré

Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire



An evening in the heart of Prieuré Island. Pack a picnic in your bag.

Una velada en el corazón de la isla del Prieuré. Llévate un picnic en la mochila.

Ein Abend im Herzen der Île du Prieuré. Picknick in der Tasche mitbringen.

