L’Île du Pont de Neuilly en musique ! Mercredi 21 juin, 18h00 Ile du Pont de Neuilly

Cet écrin de verdure à l’orée de la ville de Neuilly se transforme en un lieu festif et de partage pour célébrer la musique ! Profitez de cet îlot de fraîcheur en bords de Seine et laissez-vous transporter…

A partir de 19h : « Pur-Sang » : le duo formé par Claire Joseph et Skye. Les deux femmes explorent un folk indé, dont les racines nord-américaines de leur style se mêlent au français.

Charles Pasi sera également sur scène. A la croisée du blues, du jazz et de la soul, cet auteur-compositeur-interprète vous embarquera dans son univers intimiste.

Dès 18h et toute la soirée : animations pour petits et grands et food-trucks

Ile du Pont de Neuilly 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 88 88 88 https://www.neuillysurseine.fr/agenda/fete-de-la-musique-2022 Ecrin de verdure à l’orée de la ville, l’île du Pont offre un environnement bucolique et une vue imprenable sur la Seine. C’est aussi un espace protégé où parents et enfants peuvent déambuler, s’amuser, danser, se rencontrer en toute sécurité ! En famille, entre amis, cet îlot de fraîcheur offre l’accès à un univers verdoyant : c’est une bulle d’énergie festive bordée de tilleuls, de platanes et de saules pleureurs. Accès piétons et vélo via Métro Pont de Neuilly / Navettes PMR / Pas de parking à proximité

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

© Ville de Neuilly