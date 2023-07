Visite guidée dans le vignoble Île du beurre Condrieu, 16 septembre 2023, Condrieu.

Visite guidée dans le vignoble 16 et 17 septembre Île du beurre Gratuit,

LES COTES DU RHONE, UNE EXPLORATION SINGULIERE

Une courte randonnée pour découvrir un terroir exceptionnel, patrimoine naturel, paysager, culturel et gustatif… Nommer roches, plantes et oiseaux. Se souvenir des temps anciens et du passage des glaciers. Saluer le travail des constructeurs de terrasses. Ecouter les mots des poètes et le son de la clarinette. Et puis, venir à la rencontre de la Vigne !

Randonnée proposée par l’Atelier des Confins, en compagnie de Jean-Louis Michelot (géographe et naturaliste), Alice Robert (comédienne), Evariste Champion, Boris Trouplin et Heiko Wilhelm (musiciens).

Durée : une heure quinze environ + retour libre (navette voiture possible)

Île du beurre 1, route de Lyon, 69420 Tupin-et-Semons, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Condrieu 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dans cette vallée, la lutte contre les inondations et le développement des activités humaines ont exercé une importante pression sur le Rhône et modifié les paysages. Témoins d'une forte dynamique fluviale, les Îles du Beurre et de la Chèvre, et surtout les lônes sont les vestiges de l'ancien tracé du fleuve. Ces milieux ont conservés les caractéristiques du Rhône sauvage, avec des paysages naturels, occupés par une flore exubérante et une faune diversifiée.

