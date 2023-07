Elektric Park Festival 2023 Île des Impressionnistes, Chatou Chatou Catégories d’Évènement: Chatou

Yvelines Elektric Park Festival 2023 Île des Impressionnistes, Chatou Chatou, 1 septembre 2023, Chatou. Elektric Park Festival 2023 1 et 2 septembre Île des Impressionnistes, Chatou Billets disponibles sur le site d’Elektric Park : https://www.elektricpark.com/billetterie La musique électronique revient à Chatou !

Elektric Park revient pour sa 13ème édition avec une toute nouvelle programmation !

Cette année encore, plus de 70 artistes aux univers variés joueront sur les cinq scènes du festival. Pour prolonger la fête, plusieurs afters sont également prévus !

Vendredi 1er et samedi 2 septembre, sur l'Île des Impressionnistes

