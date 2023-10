Retransmission du match des quarts de finale Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages, 14 octobre 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Prêt à vivre l’intensité de la Coupe du Monde de Rugby ?



Rendez-vous au Bar des Amis pour la retransmission des matchs, où convivialité et atmosphère chaleureuse vous attendent pour vibrer ensemble et soutenir votre équipe favorite. Emotions garanties !.

2023-10-14 17:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Ile des Embiez

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ready to experience the intensity of the Rugby World Cup?



Join us at the Bar des Amis for match broadcasts, where a warm and friendly atmosphere awaits you as you thrill together and support your favorite team. Emotions guaranteed!

¿Listo para vivir la intensidad de la Copa del Mundo de Rugby?



Acérquese al Bar des Amis para ver las retransmisiones de los partidos, donde le espera un ambiente cálido y acogedor mientras se une a la emoción y apoya a su equipo favorito. ¡Emociones garantizadas!

Sind Sie bereit, die Intensität der Rugby-Weltmeisterschaft zu erleben?



Begeben Sie sich zur Übertragung der Spiele in die Bar des Amis, wo Geselligkeit und eine herzliche Atmosphäre auf Sie warten, damit Sie gemeinsam mitfiebern und Ihre Lieblingsmannschaft unterstützen können. Emotionen garantiert!

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme Provence Méditerranée