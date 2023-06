Festival Isla Embiez 2023 Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages, 30 juin 2023, Six-Fours-les-Plages.

Six-Fours-les-Plages,Var

Une île, des rencontres, de la brume, trois jours et trois nuits pour se ressourcer, s’amuser et danser..

2023-06-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Ile des Embiez

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



An island, meetings, mist, three days and three nights to recharge your batteries, have fun and dance.

Una isla, encuentros, niebla, tres días y tres noches para recargar las pilas, divertirse y bailar.

Eine Insel, Begegnungen, Nebel, drei Tage und drei Nächte, um sich zu erholen, Spaß zu haben und zu tanzen.

