Visite-Atelier : Humus Chromatique Île de Vassivière Beaumont-du-Lac, 10 août 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

En collaboration avec les animaux, les bactéries, les champignons et autres entités qui fabriquent l’humus unique de l’île de Vassivière, créez votre propre pigment coloré à partir de matières récoltées sur place. Une occasion de découvrir aussi la lumbricina, le nouvel espace dédié aux publics au cœur du CIAPV !

3ans et +

Réservation conseillée : 05 55 69 27 27.

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 16:30:00. EUR.

Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In collaboration with the animals, bacteria, fungi and other entities that make up the unique humus of Vassivière Island, create your own colored pigment from materials harvested on site. It’s also an opportunity to discover the lumbricina, the new public area at the heart of CIAPV!

ages 3 and up

Reservations recommended: 05 55 69 27 27

En colaboración con los animales, bacterias, hongos y otras criaturas que componen el humus único de la isla Vassivière, crea tu propio pigmento coloreado a partir de materiales recogidos in situ. También es la ocasión de descubrir la lumbricina, el nuevo espacio público en el corazón del CIAPV

a partir de 3 años

Reserva recomendada: 05 55 69 27 27

In Zusammenarbeit mit Tieren, Bakterien, Pilzen und anderen Lebewesen, die den einzigartigen Humus der Île de Vassivière bilden, können Sie Ihr eigenes Farbpigment aus vor Ort gesammelten Materialien herstellen. Entdecken Sie auch die Lumbricina, den neuen Raum für die Öffentlichkeit im Herzen des CIAPV!

3 Jahre und älter

Reservierung empfohlen: 05 55 69 27 27

