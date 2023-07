Architecture : visite accompagnée Île de Vassivière Beaumont-du-Lac, 3 août 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

En compagnie d’une médiatrice, découvrez l’histoire et les coulisses du CIAPV, une Architecture contemporaine remarquable construite en 1989-91 par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre.

Réservation conseillée : 05 55 69 27 27.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 12:00:00. EUR.

Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the company of a mediator, discover the history and behind-the-scenes of CIAPV, a remarkable contemporary architecture built in 1989-91 by architects Aldo Rossi and Xavier Fabre.

Reservations recommended: 05 55 69 27 27

En compañía de un mediador, descubra la historia y los entresijos del CIAPV, una notable arquitectura contemporánea construida en 1989-91 por los arquitectos Aldo Rossi y Xavier Fabre.

Reserva recomendada: 05 55 69 27 27

Entdecken Sie in Begleitung einer Mediatorin die Geschichte und die Hintergründe des CIAPV, einer bemerkenswerten zeitgenössischen Architektur, die 1989-91 von den Architekten Aldo Rossi und Xavier Fabre erbaut wurde.

Reservierung empfohlen: 05 55 69 27 27

