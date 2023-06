L’été des Simples, 5ème édition ile de vassivière Beaumont-du-Lac, 20 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Fête des producteurs, cueilleurs de plantes aromatiques et médicinales du Limousin. Restauration et buvette autour des plantes sur place. Marché de productrices-eurs (tisanes, aromates, huiles essentielles, hydrolats, eaux florales, cosmétiques, semences, plants, sorbets, etc ; vannier, tourneur sur bois, etc, librairie autour des plantes)..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 19:00:00. .

ile de vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Festival of producers and gatherers of aromatic and medicinal plants from the Limousin. Catering and plant-based refreshments on site. Producers’ market (herbal teas, aromatics, essential oils, hydrolats, floral waters, cosmetics, seeds, plants, sorbets, etc.; basket maker, wood turner, etc., plant bookshop).

Fiesta de los productores y recolectores de plantas aromáticas y medicinales del Lemosín. Restauración y refrescos in situ. Mercado de productores (tisanas, aromáticas, aceites esenciales, hidrolatos, aguas florales, cosméticos, semillas, plantas, sorbetes, etc.; cesteros, torneros, etc., librería de plantas).

Fest der Erzeuger, Sammler und Sammlerinnen von aromatischen und medizinischen Pflanzen aus dem Limousin. Verpflegung und Getränke rund um die Pflanzen vor Ort. Erzeugermarkt (Kräuter- und Früchtetees, Aromaten, ätherische Öle, Hydrolate, Blütenwasser, Kosmetika, Saatgut, Setzlinge, Sorbets usw.; Korbflechter, Holzdrechsler usw., Buchhandlung rund um Pflanzen).

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Lac de Vassivière