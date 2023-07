Stage de vannerie pour les abeilles : la ruche paysanne Île de Vassivière Beaumont-du-Lac, 19 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Ce stage vous propose d’apprendre les bases de la vannerie d’osier à travers la réalisation d’une ruche de biodiversité paysanne, enduite de manière traditionnelle. Vous pourrez ainsi vous initier à la vannerie et peut-être accueillir de nouvelles invitées volantes chez vous. Vous apprendrez aussi ce qu’il faut savoir pour l’installer. Aucune notion préalable d’apiculture n’est nécessaire.

Prix : 100 € la journée, matériaux inclus.

Pique-nique tiré du sac, mode auberge espagnole.

Inscription et Questions : 06 88 96 22 42

Le lendemain, au même endroit aura lieu un marché de la vannerie et des plantes médicinales du syndicat des Simples en Limousin..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 18:00:00. .

Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In this workshop, you’ll learn the basics of wicker basketry by building a biodiversity beehive, coated in the traditional way. You’ll be able to learn all about wickerwork and perhaps even welcome new flying guests into your home. You’ll also learn what you need to know to install it. No previous knowledge of beekeeping is necessary.

Price: ?100 per day, materials included.

Bring your own picnic.

Registration and Questions: 06 88 96 22 42

The following day, at the same venue, a basketry and medicinal plant market will be held by the Simples en Limousin syndicate.

En este curso aprenderá los fundamentos de la cestería de mimbre confeccionando una colmena de biodiversidad tradicional de estilo campestre. Así se iniciará en la cestería y podrá dar la bienvenida a su casa a nuevos huéspedes voladores. También aprenderá lo necesario para instalarla. No es necesario tener conocimientos previos de apicultura.

Precio: 100 euros al día, materiales incluidos.

Picnic para llevar.

Inscripciones y preguntas: 06 88 96 22 42

Al día siguiente, en el mismo lugar, habrá un mercado de cestería y plantas medicinales organizado por el sindicato Simples en Limousin.

In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen der Weidenflechterei anhand der Herstellung eines Bienenstocks im Stil der bäuerlichen Artenvielfalt, der auf traditionelle Weise verputzt wird. So können Sie sich mit der Korbflechterei vertraut machen und vielleicht neue fliegende Gäste bei sich zu Hause willkommen heißen. Außerdem lernen Sie, was Sie beim Aufstellen beachten müssen. Es sind keine Vorkenntnisse in der Bienenzucht erforderlich.

Preis: 100 Euro pro Tag, inklusive Materialien.

Picknick aus der Tasche, Art der spanischen Herberge.

Anmeldung und Fragen: 06 88 96 22 42

Am nächsten Tag findet am selben Ort ein Markt für Korbwaren und Heilpflanzen der Gewerkschaft Simples en Limousin statt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Lac de Vassivière