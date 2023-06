Concours inter-races de de chiens de troupeaux Île de Vassivière Île de Vassivière Beaumont-du-Lac, 15 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Pour la seconde fois dans l’île de Vassivière, un concours inter-races de chiens de troupeaux se déroulera durant tout le week-end des 15 et 16 juillet prochains avec une trentaine de chiens et un cheptel de 220 brebis et des participants venus de toute la France

Un spectacle passionnant !

Un marché de producteurs locaux sera organisé pour l’occasion !.

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-16 18:30:00. EUR.

Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the second time on Vassivière Island, an inter-breed herding dog competition will take place over the weekend of July 15 and 16, with some 30 dogs and a flock of 220 ewes, and participants from all over France

An exciting show!

A market of local producers will be organized for the occasion!

Por segunda vez en la isla de Vassivière, el fin de semana del 15 y 16 de julio se celebrará un concurso interracial de perros pastores en el que participarán una treintena de perros y un rebaño de 220 ovejas procedentes de toda Francia

¡Un espectáculo apasionante!

Para la ocasión, se organizará un mercado de productores locales

Zum zweiten Mal findet auf der Ile de Vassivière während des gesamten Wochenendes vom 15. und 16. Juli ein Wettbewerb zwischen den Rassen für Herdenschutzhunde statt, mit etwa 30 Hunden, einer Herde von 220 Schafen und Teilnehmern aus ganz Frankreich

Ein spannendes Spektakel!

Zu diesem Anlass wird ein Markt mit lokalen Erzeugern organisiert!

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Lac de Vassivière