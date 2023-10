Balade nature accompagnée à Port-Cros avec Vincent Blondel Ile de Port-Cros, 83400 Hyères Hyères, 19 février 2023, Hyères.

Nous vous proposons de découvrir en compagnie de Vincent Blondel une île jardin. Une île où la nature est reine. Avec votre guide naturaliste, partez à la rencontre d’un biotope totalement préservé depuis le classement en Parc National intégral cette île au large de Hyères.

Cette visite à la journée proposée par Vincent (auteur de plusieurs balades chez nous) vous emmène au coeur dans le coeur de parc historique de Port-Cros, refuge des espaces sauvages et protégées, à travers une approche globale du site : faune, flore, géologie, écologie et le rapport singulier entre cette nature préservée et l’homme.

Le prix ne comprend pas le billet de bateau

Lieu : île de Port-Cros

Rdv : capitainerie, de suite à gauche en arrivant sur l’île

Horaires : 10 h (rdv)

Durée : 7 heures – dénivelé : 215 mètres

Prévoir des chaussures adaptées pour la randonnée, casquette, eau etc.

Prévoir votre pique-nique.

Activité organisée par Centrale de réservation Hyères Tourisme – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-nature-accompagnee-a-port-cros-avec-vincent-blondel

