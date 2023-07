Cet évènement est passé La Caravane du sport île de Monsieur Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres La Caravane du sport île de Monsieur Sèvres, 1 juillet 2023, Sèvres. La Caravane du sport Samedi 1 juillet, 14h00 île de Monsieur accès gratuit île de Monsieur 4, rue de Saint-Cloud Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sevres.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00 sport caravane DR Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu île de Monsieur Adresse 4, rue de Saint-Cloud Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville île de Monsieur Sèvres

île de Monsieur Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/