Séjour Sport Santé – JAB juillet – 2023 10 – 15 juillet Ile de loisirs Jablines-Annet 30€

ERA-93 est une association d’éducation populaire qui, à travers une démarche socio-éducative et de prévention, souhaite favoriser les départs en vacances de la jeunesse qui en est éloignée.

Aujourd’hui et particulièrement dans les territoires « politique de la ville », on constate une évolution croissante des enfants et jeunes sédentarisés, isolés face à leurs écrans ou encore en marge de la société et adoptant des conduites à risque.

A travers un séjour apprenant alliant pratiques sportives et sensibilisation à l’hygiène et la santé, nous entendons permettre aux jeunes de connaître une expérience dans laquelle la pratique et la théorie se vivent et se perçoivent au quotidien.

Ile de loisirs Jablines-Annet 77450 Isles-lès-Villenoy 77450 Seine-et-Marne Île-de-France

