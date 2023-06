L’Île-de-France fête le théâtre île de loisirs de St Quentin en Yvelines Trappes, 19 août 2023, Trappes.

L’Île-de-France fête le théâtre 19 – 24 août île de loisirs de St Quentin en Yvelines Gratuit

Pour la septième année, venez fêter le théâtre sur l’îles de loisirs de SQY !

Venez jouer, voir, écouter et participer au festival du 19 au 24 août avec 120 représentations et autant d’ateliers vous sont offerts sous le chapiteau et en plein air !

Au programme treteaux de SQY 2023.pdf) : théâtre, danse hip-hop, cirque, conte et musique pour tous les âges, une programmation de spectacles pour que chacun vive une expérience singulière de spectateur :

Jamais dormir – Compagnie L’ANNEXE

La femme moustique – Compagnie Le Non Dit

Un océan d’amour – Compagnie La Salamandre

Echappées belles : issue de secours – Compagnie Adhok

La caravane ensorcelée – La Pellicule ensorcelée

Le Royaume de Kensuké – Les Tréteaux de France

Be.girl – Compagnie Uzumaki

Akata kolo orchestra (A.K.O)

En famille et entre amis, laissez-vous surprendre par toutes les histoires concoctées pour vous par les Tréteaux de France et 120 artistes et techniciens.

C’est près de chez vous et c’est gratuit, alors soyez curieux, venez ! treteaux de SQY 2023.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T10:30:00+02:00 – 2023-08-19T20:00:00+02:00

2023-08-24T10:30:00+02:00 – 2023-08-24T20:00:00+02:00

