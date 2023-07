LES DODOS Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

LES DODOS 24 mars et 7 avril 2024 Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes

Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, ils multiplient les apprentissages de tous les possibles et se jouent de leurs peurs, de leurs conflits avec un humour insolent.

La musique est leur inspiration : du violon à la contrebasse, en passant par les guitares, autant de variations sur cordes pour des mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses. En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale

En partenariat avec la mission danse de SQY

2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:30:00+01:00

Cirque Danse

