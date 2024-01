Les Dodos Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, samedi 23 mars 2024.

Les Dodos Cinq jeunes circassiens déploient leur loufoquerie acrobatique pour s’affranchir de la gravité et de l’hostilité, résolus à voir la vie du bon côté ! 23 mars – 7 avril Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Tarif b, en famille dès 6 ans (durée 1h25)

Début : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:25:00+01:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:25:00+02:00

Voilà de drôles de dodos… Dodos comme ces drôles d’oiseaux disparus de n’avoir su voler. Cinq jeunes circassiens déploient leur loufoquerie acrobatique pour s’affranchir de la gravité et de l’hostilité, résolus à voir la vie du bon côté !

Cette petite communauté vous embarque dans un univers composé de prouesses physiques, de naïveté joyeuse et de musique pour vous faire frissonner de plaisir. Au centre d’un chapiteau intimiste peuplé de guitares, les artistes déploient des trésors d’imagination pour s’envoler et redonner de la légèreté au monde. Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes : ils évoluent sous vos yeux, d’apprentissages en expériences, sans se départir de leur humour malgré les embûches. Aussi acrobates que musiciens, ils s’accompagnent d’un violon, d’une contrebasse et de… 55 guitares (!), tour à tour instruments et supports de toutes leurs fantaisies.

En partenariat avec la Halle Culturelle La Merise – Ville de Trappes, Scènes 2 Guyancourt – La Ferme de Bel Ebat et l’Ile de Loisirs de SQY.

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Rond Point Eric Tabarly 78190 Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-dodos.htm »}]

Les Dodos Le p’tit cirk