L’Absolu Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, 9 janvier 2024, Trappes.

L’Absolu 9 – 27 janvier 2024 Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Tarif b

Qu’est-ce que l’absolu ? Sans doute quelque chose qui nous dépasse, à l’image de ce spectacle hors du commun. Dans un espace cylindrique spécialement conçu pour l’occasion, Boris Gibé joue avec les éléments – air, feu, eau, terre – le temps d’une quête existentielle sidérante. à découvrir absolument !

Découvrir L’Absolu, c’est tout d’abord entrer dans un espace original, LE SILO, conçu sur mesure pour ce spectacle. Installé sur le pourtour de ce vertigineux cylindre de douze mètres de haut, le public ne se doute pas de l’expérience qu’il s’apprête à vivre. Au cœur d’un puits (un gouffre ?) d’inspiration industrielle et mythologique, Boris Gibé erre, vole, plonge, disparaît et s’enflamme en éprouvant les possibles de son corps, repoussant ses limites, dans un espace potentiellement infini. Plongée dans la psyché humaine, ode à la liberté créative, célébration ultime de la vie sans en renier le risque, L’Absolu est une performance éblouissante au croisement du cirque, de la danse et des arts plastiques.

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Rond Point Eric Tabarly 78190 Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/labsolu.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T20:30:00+01:00 – 2024-01-09T21:40:00+01:00

2024-01-27T18:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:10:00+01:00

spectacle cirque