Mini-séjour ALE JC 9-11 ans Orly ile de loisirs de Loisirs de Buthiersle de loisirs de Buthiers Buthiers Catégories d’Évènement: Buthiers

Seine-et-Marne Mini-séjour ALE JC 9-11 ans Orly ile de loisirs de Loisirs de Buthiersle de loisirs de Buthiers Buthiers, 17 juillet 2023, Buthiers. Mini-séjour ALE JC 9-11 ans Orly 17 – 21 juillet ile de loisirs de Loisirs de Buthiersle de loisirs de Buthiers Tarif au quotidien familial selon un taux d’effort (de 10 à 90€ par jour) Offrir une découverte d’un nouveau site et accéder à des activités spécifiques : sport, découverte de la nature.

Répondre à une demande des mineurs dans le cadre du projet de l’accueil de loisirs (animateurs référents de l’année) pour un apprentissage du jonglage.

Favoriser la socialisation :

 Le séjour est une occasion d’appréhender l’apprentissage de la vie en collectivité, de mettre les enfants en face des réalités de la vie de groupe.

Cette vie permet de multiplier les échanges sous toutes ses formes, de confronter différentes cultures.

 Veiller au respect de soi, des autres, des structures, du matériel, des règles… Hebergement en pension complète avec activités du lundi 17 au vendredi 21 juillet.

Au programme une séance d’ escaladale, de pumptrack et d’accorbranche sur le parcours aventure.

Sans oublier au quotidien et selon la métèo : baignade, jeux de plein air, mini golf, veillée thématique, balade, chasse au trésor… ile de loisirs de Loisirs de Buthiersle de loisirs de Buthiers 73 rue des Roches 77760 Buthiers Buthiers 77760 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-orly.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Buthiers, Seine-et-Marne Autres Lieu ile de loisirs de Loisirs de Buthiersle de loisirs de Buthiers Adresse 73 rue des Roches 77760 Buthiers Ville Buthiers Departement Seine-et-Marne Age min 9 Age max 11 Lieu Ville ile de loisirs de Loisirs de Buthiersle de loisirs de Buthiers Buthiers

ile de loisirs de Loisirs de Buthiersle de loisirs de Buthiers Buthiers Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buthiers/