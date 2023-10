AUTOMN CAMP Île de loisirs de Cergy Neuville-sur-Oise Catégories d’Évènement: Neuville-sur-Oise

Val-d'Oise AUTOMN CAMP Île de loisirs de Cergy Neuville-sur-Oise, 30 octobre 2023, Neuville-sur-Oise. AUTOMN CAMP 30 octobre – 3 novembre Île de loisirs de Cergy pas de transport prévu CE sejour aura une dynamique sportive:

– grands jeux,

vague à surf

course d’orientation

olympiades

decouvertes de sports

seront au rendez-vous

mais aussi: veillées/debats, forum de l’engagement, citoyenneté, decouverte des eco-geste. Île de loisirs de Cergy 1 rue des étangs, 95001 Neuville Neuville-sur-Oise 95000 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 44 21 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

Île de loisirs de Cergy 1 rue des étangs, 95001 Neuville Neuville-sur-Oise 95000 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 44 21 90

