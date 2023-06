Séjour Sciences et Sports – BT août – 2023 Île de loisirs de Buthiers Buthiers, 7 août 2023, Buthiers.

Séjour Sciences et Sports – BT août – 2023 7 – 11 août Île de loisirs de Buthiers 30€

L’objectif principal de ces vacances est de trouver une circulation pertinente entre les temps « apprenants », les loisirs et le sport : sensibiliser, mais aussi jouer et comprendre ensemble en mettant avant la démarche citoyenne du projet.

Il s’agira donc de trouver un équilibre entre le besoin du public de partir en vacances, de s’aérer et de s’ouvrir à travers des ateliers de découverte et de sensibilisation.

La thématique « scientifique » se déclinera en un fil conducteur sur la semaine.

Tous les matins, des modules ludiques seront mis en place, sous forme d’expérience manuelles sur le thème : « la découverte de l’environnement et son étude ».

Les après midi seront sous le signe du sport, avec les activités de la base de loisirs (tir à l’arc, équitation, paddle et kayak).

Lors des soirées, des veillées seront mises en place avec au programme des grands jeux, des soirées à thème, etc.

Île de loisirs de Buthiers 73 Rue des Roches, 77760 Buthiers Buthiers 77760 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 04 23 89 »}, {« type »: « email », « value »: « info.era93@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.era93.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T16:00:00+02:00

sports de coopération biodiversité et développement durable

ERA 93