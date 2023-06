Spectacle vivant Hommage à « 16 femmes » Île de loisirs Créteil, 9 juillet 2023, Créteil.

Spectacle vivant Hommage à « 16 femmes » Dimanche 9 juillet, 18h15, 19h30 Île de loisirs Entré libre

Dans la société de la Grèce antique, la femme n’a pas d’autre statut que celui de mère, de fille ou d’épouse. L’éducation des filles est négligée, sauf à Sparte, où il semble que les filles reçoivent

la même formation athlétique que les garçons. Les femmes sont donc exclues de toutes les enceintes sacrées et de tous les concours athlétiques. Néanmoins, il existait une manifestation sportive exclusivement féminine : les jeux Héréens. Ceux-ci auraient été fondés au VIe siècle avant J.-C. par seize femmes d’Élide qui avaient pacifié la région. Les jeux Héréens se déroulaient tous les quatre ans à Olympie, deux semaines après la fin des jeux Olympiques. Pour rendre hommage aux vainqueurs et aux Dieux, poètes, philosophes, écrivains, peintres et sculpteurs présentent leur travail artistique. L’art et le sport, le corps et l’esprit rendent hommage aux idoles sacrées qui descendent de l’Olympe pour rejoindre la célébrité, un espace de dépassement de soi et de paix, un espace de vie.

• 16 FEMMES

La pianiste et compositrice Andrea Marsili, avec le collectif féminin Fleurs Noires et les danseusses Claire Lamothe et Sarah Pernon, souhaite rendre hommage à ces féministes de l’Élide par la création du spectacle « 16 femmes ».

Île de loisirs 9 rue Jean Gabin 94000 Créteil Créteil 94000 Front de Lac – Ormetteau -Port Val-de-Marne Île-de-France + 33 (0)1 48 98 44 56 http://www.fleursnoires.org http://creteil.iledeloisirs.fr Ile de Loisirs RER : Le bus Tvm est desservie par les lignes de RER suivantes : A, B, C et D

