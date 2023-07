Festival arts-sciences Curiositas 2023 : La science promet de vous émerveiller ! Ile-de-France Saclay, 16 octobre 2023, Saclay.

Curiositas revient pour une nouvelle édition du 16 octobre au 16 novembre 2023 sur 15 lieux franciliens dont les campus d’Orsay, de l’ENS Paris-Saclay, d’Evry, de Guyancourt et de Versailles. Cette année, le festival vous dévoile les sciences sous un nouvel angle : l’émerveillement !

A travers des œuvres en tous genres et des rencontres avec des scientifiques, vous découvrirez comment les sciences peuvent être source de curiosité, d’étonnement et de fascination tant pour les artistes que pour les chercheurs et chercheuses.

Au programme : des spectacles, expositions, projections, rencontres… qui vous plongeront dans des univers tous plus surprenants les uns que les autres !

Découvrez comment la texture d’un met influence votre goût, apprenez à dresser une bulle de savon, plongez dans la préhistoire et ses imaginaires pour interroger notre époque et son rapport au temps, explorez l’infiniment petit à travers un ciné-concert mêlant musique et images scientifiques ou dansez avec les plantes au rythme des conditions de cultures.

Organisé par la Diagonale · Université Paris Saclay et ses partenaires culturels, le festival Curiositas invite petits et grands à regarder autour d’eux, sous leurs pieds, au-dessus de leurs têtes et dans leurs corps à travers le regard d’artistes et de scientifiques qui partagent cet émerveillement.

Retrouvez le détail de la programmation sur www.curiositas.fr

Vous avez un intérêt pour l’art et/ou la science ? Vous souhaitez enrichir votre expérience professionnelle en vous investissant dans un événement original ?

La Diagonale recherche des personnes motivées afin d’animer et de rendre vivant le festival.

Rejoignez-nous : la-diagonale@universite-paris-saclay.fr

Ile-de-France yvelines ; essonne hauts-de-seine ; val-de-marne Saclay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.curiositas.fr »}, {« link »: « mailto:la-diagonale@universite-paris-saclay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T18:00:00+02:00 – 2023-10-16T22:00:00+02:00

2023-11-16T10:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

artssciences arts