Cet évènement est passé Cinémobile ile de france Cinémobile ile de france, 14 juillet 2023, . Cinémobile 14 – 23 juillet ile de france entrée gratuite sur inscription L’Île-de-France fait son cinéma !

En Juillet, dans plusieurs villes de Grande Couronne des projections de films soutenus par la Région sont prévues !

Plus d'infos sur iledefrance.fr/cinemobile

2023-07-14T16:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:20:00+02:00

2023-07-23T20:30:00+02:00 – 2023-07-23T22:40:00+02:00

