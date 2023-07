la Caravane de l’Ile-de-France ile de france, 14 juillet 2023, .

la Caravane de l’Ile-de-France 14 juillet – 3 septembre ile de france entrée gratuite sur inscription

Au cœur de l’axe de l’itinérance voulu par la stratégie Olympiade culturelle, la Caravane de l’île de France sera une structure mobile aux couleurs des JOP 2024 et de la Région Île-de-France.

Elle permettra de faire la promotion des JOP 2024, de véhiculer les valeurs du sport et de réunir partout dans une même ferveur les publics du sport et ceux de la culture. Elle favorisera le partage et la transmission des valeurs communes aux arts et aux sports.

La Caravane de l’Île-de-France effectuera sa tournée dans 24 communes de Grande Couronne sur 30 dates, réparties de juillet à septembre, en passant également par des bases de loisirs afin d’aller au plus près des franciliens et d’animer leur été à travers des évènements culturels et sportifs grand public.

La Caravane proposera un large spectre d’ateliers sportifs et culturels destinés à un public jeune, parmi lesquels on retrouvera du Breaking, nouvelle discipline olympique, du basket, des ateliers de customisation et de personnalisation, du parkour, du Djing, du Flying game (harnais suspendu permettant d’effectuer des figures acrobatiques de breaking)

ile de france ile de france Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://iledefrance.fr/caravane »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:30:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T19:00:00+02:00