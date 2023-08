Activités naturalistes : sortie à l’île Navière-île de Chaillac Ile de Chaillac Chaillac-sur-Vienne, 17 septembre 2023, Chaillac-sur-Vienne.

Chaillac-sur-Vienne,Haute-Vienne

Organisée par la LPO Limousin, Pôle nature Limousin (Ligue de Protection des Oiseaux en Limousin). Sortie régulière le 3ème dimanche de chaque mois. Observation d’oiseaux familiers et parfois inattendus durant toute la matinée. Le rendez-vous se fait place du champ de foire à Saint-Junien. Programme et horaires sur le site www.limousin-lpo.fr.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Ile de Chaillac

Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by LPO Limousin, Pôle nature Limousin (Ligue de Protection des Oiseaux en Limousin). Regular outing on the 3rd Sunday of each month. Watch familiar and sometimes unexpected birds throughout the morning. Meet at Place du Champ de Foire, Saint-Junien. Program and timetable on www.limousin-lpo.fr

Organizado por la LPO Limousin, Pôle nature Limousin (Ligue de Protection des Oiseaux en Limousin). Salidas regulares el tercer domingo de cada mes. Observe aves conocidas y a veces inesperadas durante toda la mañana. Cita en la Place du Champ de Foire de Saint-Junien. Programa y horarios en www.limousin-lpo.fr

Organisiert von der LPO Limousin, Pôle nature Limousin (Liga zum Schutz der Vögel im Limousin). Regelmäßiger Ausflug am 3. Sonntag jedes Monats. Beobachtung von vertrauten und manchmal unerwarteten Vögeln während des gesamten Vormittags. Treffpunkt ist der Place du champ de foire in Saint-Junien. Programm und Zeitplan auf der Website www.limousin-lpo.fr

