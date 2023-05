Les Nocturnes à thème d’à l’Assaut de l’Île, à Cahors Île de Cabessut, 11 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Tous les mardis soirs de l’été, des nocturnes thématiques vous attendent.

L’île de Cabessut offre de nombreux avantages dont la proximité du centre-ville, la desserte par la Navette Evidence, le stationnent gratuit..

2023-07-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-11 22:30:00. EUR.

Île de Cabessut

Cahors 46000 Lot Occitanie



Every Tuesday evening during the summer, thematic evenings await you.

The island of Cabessut offers many advantages such as the proximity of the city center, the service by the Navette Evidence, the free parking.

Todos los martes por la noche durante el verano, se celebran actos nocturnos temáticos.

La isla de Cabessut ofrece muchas ventajas, como su proximidad al centro de la ciudad, el servicio de lanzadera de Evidence y el aparcamiento gratuito.

Jeden Dienstagabend im Sommer erwarten Sie thematische Abendveranstaltungen.

Die Insel Cabessut bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Nähe zum Stadtzentrum, die Anbindung an die Navette Evidence und kostenlose Parkplätze.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Cahors – Vallée du Lot