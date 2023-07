Jeux européens à l’Ile Charlemagne Ile Charlemagne Saint-Denis-en-Val Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Denis-en-Val Jeux européens à l’Ile Charlemagne Ile Charlemagne Saint-Denis-en-Val, 11 juillet 2023, Saint-Denis-en-Val. Jeux européens à l’Ile Charlemagne Mardi 11 juillet, 15h00 Ile Charlemagne Gratuit et ouvert à tous Retrouvez-nous au Parc de Loire pour une après-midi jeux en extérieurs !

Vous découvrirez l’Union européenne de manière ludique ! Ile Charlemagne parc de loire Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T15:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T15:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

