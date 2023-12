Course Bouge Ta Planète – CCFD Orléans île Charlemagne (base de loisirs) Saint-Jean-le-Blanc, 17 mars 2024, Saint-Jean-le-Blanc.

Course Bouge Ta Planète – CCFD Orléans Dimanche 17 mars 2024, 09h30 île Charlemagne (base de loisirs) Frais d’inscription :

Courses de 10 km : 15€ – 10€ pour les -25 ans

Courses de 5 km : 10€

Parcours libre de 5 km : 5€

Parcours libre de 2 km : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T09:30:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T09:30:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

A toutes les personnes courageuses qui sont bien décidées à sortir dehors même en hiver, on a la solution qu’il vous faut !

Toute l’année nous courons pour nous dépasser et donner le meilleur de nous même. Alors pourquoi ne pas se rassembler pour porter notre aide aux plus démunis. Le CCFD-Terre Solidaire organise pour la troisième année, la course solidaire Bouge Ta Planète à l’Ile Charlemagne. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’ONG pour financer des projets de développement.

Nous proposons plusieurs formules :

Courses chronométrées : 5 et 10 km.

Date limite d’inscription fixée au vendredi 15 Mars 2024 à 12h00.

Inscription sur le site : https://protiming.fr/Runnings/detail/7051-Bouge-ta-Planete Une inscription sera possible le jour de la course, à partir de 7 h 30 et au plus tard 30 minutes avant avec un supplément de 3€.

Retrait des dossards le samedi 16 après-midi de 14h à 18h dans la salle polyvalente de l’Ile Charlemagne.

Parcours libre de 2km et 5km.

L’inscription se fera sur place le jour de la course..

Des crêpes faites maison avec amour, la fanfare « Cedez le Passage » de Saint Jean le Blanc et des jeux de sensibilisation à la solidarité internationale rythmeront la matinée.

On se retrouve là-bas ?

Plus d’informations ici :

https://ccfd-terresolidaire.org/course-bouge-ta-planete-le-19-mars-2023-a-lile-charlemagne-orleans/

île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://protiming.fr/Runnings/detail/7051-Bouge-ta-Planete »}] [{« link »: « https://protiming.fr/Runnings/detail/7051-Bouge-ta-Planete »}, {« link »: « https://ccfd-terresolidaire.org/course-bouge-ta-planete-le-19-mars-2023-a-lile-charlemagne-orleans/ »}]

course bouge ta planète

CCFD Terre Solidaire