Initiation Plantes sauvages comestibles et Dégustation La plupart des mauvaises qui nous entourent sont pour la plupart comestibles. Venez découvrir les secrets des plantes, pratiquez avec simplicité la cueillette et la dégustation 3 février – 16 mars île Charlemagne (base de loisirs) 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Je suis Christopher, fondateur du Blog des Plantes Sauvages.

La sortie nature ” Initiation: Plantes sauvages comestibles et Dégustation” me permet de vous faire découvrir les merveilles de la nature. J’aimerais vous partager ma passion en vous dévoilant que la plupart des mauvaises herbes qui vous entourent sont comestibles et nutritives.

Quand et Où se passe L’Initiation: Plantes sauvages comestibles et Dégustation ?

Samedi, Dimanche ou en semaine pendant les vacances scolaires

Heure : 14h à 16h30

Lieu : L’île Charlemagne, Levée de la Chevauchée, 45650 Saint-Jean-le-Blanc , proche d’Orléans .

Programme

Découverte Guidée : Apprenez à identifier les plantes sauvages comestibles et médicinales qui nous entourent.

Sens et Mémorisation : Redécouvrez vos sens et Utilisez les pour mieux mémoriser les plantes.

Pratiquer : En fonction des saisons, le groupe cueille des plantes pour réaliser une recette .

Dégustation: Je vous partage une recette salée, une sucrée et une boisson . Un goûter réalisé par mes soins avec les plantes du terrain

Ce programme évolue en fonction des saisons et en fonction de mes connaissances.

Quels sont les équipements à prévoir ?

Portez des vêtements confortables, chaud et prévoyez une parka en cas de pluie. Prenez ce qui vous semble utile pour prendre des notes. Le top , un carnet , du scotch , un crayon.

Des vêtements chauds

Un mug

Un sac en plastique type cabas ou un panier pour cueillir

un cahier, un stylo et du scotch pour accrocher les plantes dans votre herbier

île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://le-blog-des-plantes-sauvages.com/produit/initiation-plantes-sauvages-comestibles-et-degustation/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0644292834 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@le-blog-des-plantes-sauvages.com »}]

sortie nature

Initiation Plantes sauvages comestibles