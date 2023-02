Course solidaire Bouge ta planète ! île Charlemagne (base de loisirs) Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Course solidaire Bouge ta planète ! île Charlemagne (base de loisirs), 19 mars 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Course solidaire Bouge ta planète ! Dimanche 19 mars, 09h00 île Charlemagne (base de loisirs)

A travers vos frais d’inscription, contribuez à l’accompagnement de nos partenaires dans le monde entier. Toutes les infos sur les tarifs ici: http://bit.ly/3xalT5R / Certificat médical nécessaire pour les 5km et 10km course !

En famille, entre ami.e.s, entre collègues ou tout.e seul.e, venez participez à la course organisée par le CCFD Terre solidaire ! île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “http://bit.ly/3xalT5R”}] Rejoignez cette initiative solidaire et sportive !!

Vous pourrez courir, bien sûr, mais aussi marcher et ainsi contribuer à cet événement de solidarité internationale !

La course a lieu le dimanche 19 mars 2023 dans un cadre idyllique : L’île Charlemagne !

De nombreuses activités seront présentes pour vous et vos enfants.

On vous attend !!

L’inscription c’est par ici : http://bit.ly/3xalT5R

