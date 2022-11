Bike&Run d’Orléans île Charlemagne (base de loisirs), 5 février 2023, Saint-Jean-le-Blanc.

Bike&Run d’Orléans Dimanche 5 février 2023, 10h00 île Charlemagne (base de loisirs)

compétition en duo avec 1 vélo pour tous âges et tous niveaux

île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

L’évènement est adaptés à tous les âges, tous les niveaux, les licenciés triathlon et les non licenciés.

il suffit d’être en binome avec un seul VTT et deux casques. Le binome court ensemble un sur le vélo et l’autre qui court, au moment qu’ils choisiront celui qui court prends le vélo et celui qui était sur le vélo court.

il y a plusieurs courses, elles correspondent à l’âge et donc aux distances !

il y a sur place une buvette avec vente de boissons chaudes, crêpes, gaufres…



