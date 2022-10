Journée autour de la Carpe île Charlemagne (base de loisirs), 5 novembre 2022, Saint-Jean-le-Blanc.

Journée autour de la Carpe Samedi 5 novembre, 10h00 île Charlemagne (base de loisirs)

Entrée sur inscription

Découverte et initiation gratuite de la pêche de la carpe

île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

ATELIER DECOUVERTE PECHE NATURE :

Notre Club souhaite transmettre aux enfants et adultes de la région, les usages et pratiques de notre

sport mais aussi de faire connaitre les milieux halieutiques, les milieux aquatiques locaux.

Objectif : Faire découvrir

1) Partie pratique :

a) les différentes techniques de pêche à la carpe (lancer, combat, épuisage etc.)

b) Les montages

c) Confection appâts

d) Le no-kill

2) Partie Théorique :

a) La découverte et la protection de la faune et la flore locale

b) Les différents lieux de pêches de notre région

c) La réglementation et la sécurité

Cet atelier découverte pêche nature est destiné à toutes et à tous.

Il est ouvert à un groupe mixte de 20 personnes maximum



