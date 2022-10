Animations sur l’éco-pâturage île Charlemagne (base de loisirs) Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Entretien naturel de prairies du Parc de Loire île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Moutons et Compagnie fera une animation dans le Parc de Loire pendant les vacances scolaires : 20 personnes max acceptées, inscriptions à faire directement auprès de l’association Moutons et Cie. Au programme :

– définition de l’éco-pâturage et présentation de Moutons et Cie ;

– discussion avec les participants sur les ovins et les caprins ;

– la vie d’un troupeau (naissance, espérance de vie, comportements,..) ;

– la tonte des moutons ;

– la production animale (lait ou viande).

Puis entrée des participants dans les parcelles et le chien de troupeau pour voir le travail effectué. Rdv au niveau du parking du sentier d’interprétation.

