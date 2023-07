Chapelle de Notre-Dame de Callot Île Callot Carantec Catégories d’Évènement: Carantec

Finistère Chapelle de Notre-Dame de Callot Île Callot Carantec, 16 septembre 2023, Carantec. Chapelle de Notre-Dame de Callot 16 et 17 septembre Île Callot Entrée libre de 11h45 à 16h16 le samedi 16 et de 12h13 à 16h45 le dimanche 17. Au point culminant de l’île, vous pourrez visiter la ravissante petite chapelle de Notre-Dame de Callot dont l’histoire remonterait au tout début du Ve siècle.

Route submersible : assurez-vous un temps de sécurité pour passer. Pour le retour, prévoyez d’être à l’entrée de la route submersible 30 minutes avant l’heure limite de passage afin de rejoindre le port. Ne pas s’engager si l’eau arrive sur la route. Île Callot Île Callot, 29660, Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne https://www.ville-carantec.com/cpt_tourisme/lile-callot/ https://www.ville-carantec.com/carantec-tourisme/decouvrir-carantec/horaires-de-passages-vers-lile-callot/ Callot vit au rythme des marées … Accessible à pied ou en vélo à marée basse, elle retrouve son identité d’île à marée haute. Accès à l’Île Callot à marée basse par la passe aux Moutons. / Route submersible : assurez-vous un temps de sécurité pour passer. Pour le retour, prévoyez d’être à l’entrée de la route submersible 30 minutes avant l’heure limite de passage afin de rejoindre le port. Ne pas s’engager si l’eau arrive sur la route. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

